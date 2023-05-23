О потере сообщили в общине в Хмельницкой области, где проживал мужчина. Герою будет навсегда 25 лет.

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Воином-ангелом стал еще один защитник

Ярослав Ющук родом из села Гайдайки Хмельницкой области. В защиту страны стал в июле 2022 года. Служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Был командиром отделения 2 противотанкового отделения взвода огневой поддержки 1 аэромобильной роты аэромобильного батальона воинской части А0224.

Герой погиб 19 мая 2023 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области.

Войтовецкая община снова склоняет голову в глубокой скорби... Небесным воином-ангелом стал еще один наш молодой защитник... В бою за нашу Родину Ярослав проявил стойкость и мужество и до последнего дыхания был отдан военной присяге на верность украинскому народу,

– сообщили в общине.



В боях за Украину погиб Ярослав Ющук / Фото Войтовецкой ОТГ

У Ярослава остались мать и братья с сестрами. Отдельно, в общине поблагодарили женщину за воспитание настоящего Героя. О чине похорон и деталях сообщат впоследствии. В обществе Ярослава призывали встретить воина и воздать ему свое уважение и молитву.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует всем родным погибшего Героя. Вечная память!

Украина теряет лучших