В понедельник, 22 мая, стало известно, что героически погиб на фронте врач, сто длительное время заведовал урологическим отделением Стрыйской районной больницы. Речь идет именно об Александре Ирклиенко, отошедшем на тот свет 19 мая.

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Известно, что Александр был старшим лейтенантом медицинской службы и известным во всю Львовскую область врачом-онкологом.

Однако родился герой на живописной Полтавщине в городе Лубны. Учился в Лубенском медицинском училище, а затем поступил во Львовский национальный университет имени Даниила Галицкого.

Затем работал в Стрые, также некоторое время проживал вместе со своей семьей в селе Подгородцах на Сколевщине, а с 2018 года был врачом-урологом в Киеве.

Был умным, талантливым от Бога врачом. Когда началась война, не задумываясь встал на защиту своей Родины, оказывая медицинскую помощь военным,

– вспоминают об Александре в Стрыйской райадминистрации.



Александр Ирклиенко погиб на войне / Фото с фейсбук-страницы Лубенского городского совета

С января по март 2023 года Ирклиенко был медиком на "нулевой позиции" в зоне активных боевых. Там он спас жизнь не одного военного.

Однако враг жесток и безжалостен. 19 мая 2023 года военный медик, талантливый врач, верный сын украинского народа погиб во время выполнения военного задания,

– говорится в источнике.

Обратите внимание! Чин похорон Александра Ирклиенко состоится в городе Лубнах во вторник, 23 мая.

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