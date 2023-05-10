Восемь дней подряд без отдыха Максим держал оборону на позициях в городе-крепости Бахмут. Парень встал на защиту Родины от оккупантов в 22 года. Теперь он навеки в строю.

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История украинского воина Максима Ляха

До полномасштабной войны Максим Лях был успешным студентом заграничного вуза. Впрочем, после 24 февраля 2022 года парень вернулся в Украину. Вместе с 18-летним братом он ушел добровольцем на фронт.

Максим быстро стал одним из лучших бойцов своего подразделения и получил позывной "Фрост". Последние недели он вместе с собратьями держал оборону в Бахмуте, рассказал командир.

"Бой длится весь день, говорят, что мы там отбиваем какое-то количество атак, но это просто непрерывная атака", – объяснил Богдан.

Братья, которые были всегда вместе, бок о бок попали под российский авиаудар. Младший получил ранение.

Иван получил ранение и его брат Максим его спас. Он оттащил его из огня, оказал первую медицинскую помощь и таким образом спас своего брата. Через несколько дней из-за пули снайпера он погиб,

– поделился командир.

Проститься с Максимом пришли сотни людей. У него было много друзей. Защитник очень любил природу, многое читал и прекрасно готовил.

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Восемь суток без передышки сражался с врагом

До того как снайперская пуля поразила воина, он более 200 часов без передышки сражался с врагом. Позиции россиян были всего в 30 метрах.

Он 8 суток не ел и не спал, 8 суток их не могли вывести. Старший мог выйти с меньшим, но он остался, потому что у него были молодые собратья там и он сказал: "Я их не оставлю",

– рассказала мать Максима.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким защитника. Вечная память и слава Герою!