Восемь дней подряд без отдыха Максим держал оборону на позициях в городе-крепости Бахмут. Парень встал на защиту Родины от оккупантов в 22 года. Теперь он навеки в строю.
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История украинского воина Максима Ляха
До полномасштабной войны Максим Лях был успешным студентом заграничного вуза. Впрочем, после 24 февраля 2022 года парень вернулся в Украину. Вместе с 18-летним братом он ушел добровольцем на фронт.
Максим быстро стал одним из лучших бойцов своего подразделения и получил позывной "Фрост". Последние недели он вместе с собратьями держал оборону в Бахмуте, рассказал командир.
"Бой длится весь день, говорят, что мы там отбиваем какое-то количество атак, но это просто непрерывная атака", – объяснил Богдан.
Братья, которые были всегда вместе, бок о бок попали под российский авиаудар. Младший получил ранение.
Иван получил ранение и его брат Максим его спас. Он оттащил его из огня, оказал первую медицинскую помощь и таким образом спас своего брата. Через несколько дней из-за пули снайпера он погиб,
– поделился командир.
Проститься с Максимом пришли сотни людей. У него было много друзей. Защитник очень любил природу, многое читал и прекрасно готовил.
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Восемь суток без передышки сражался с врагом
До того как снайперская пуля поразила воина, он более 200 часов без передышки сражался с врагом. Позиции россиян были всего в 30 метрах.
Он 8 суток не ел и не спал, 8 суток их не могли вывести. Старший мог выйти с меньшим, но он остался, потому что у него были молодые собратья там и он сказал: "Я их не оставлю",
– рассказала мать Максима.