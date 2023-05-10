Военный в конце 2022 года раненым попал в плен к вагнеровцам. Несмотря на это, оккупанты цинично расстреляли безоружного пленного украинца.

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Как "Партизан" оказался на фронте

До полномасштабного вторжения России в Украину "Партизан" жил со своей женой и двумя детьми в Израиле. После нескольких проукраинских митингов в Тель-Авиве он решил вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных Сил.



"Партизан" трагически погиб под Бахмутом / Фото 8 роты 3 батальона "Свобода" НГУ

Сначала мужчина служил в территориальной обороне, а затем перешел в Нацгвардию, с которой до своих последних дней оборонял Донецкое направление. Уже 23 декабря подразделение мужчины попало в засаду и пыталось бороться до последнего, однако силы противника были гораздо больше.

"Партизан" получил 2 ранения в руку и ногу, а затем попал в плен к наемникам ЧВК "Вагнера". Украинский дрон снял, как приспешник Пригожина забрал у мужчины оружие, документы и сигареты. Как только вагнеровец их докурил, расстрелял пленного. Довольно долгое время тело мужчины не могли обнаружить.

Недавно "Партизана" вернули на родину

Вернуть тело Александра удалось лишь в начале мая 2023 года. Его заметили бойцы Нацгвардии и эвакуировали из зоны боевых действий.



Раненого "Партизана" расстреляли вагнеровцы / Фото 8 роты 3 батальона "Свобода" НГУ

Жена "Партизана" Елена узнала мужчину по двум татуировкам – там были имена их детей. Она до сих пор не может понять, как оккупанты могли убить безоружного пленника.

Он был ранен и взят в плен, и, по сути, россияне должны оказать ему медицинскую помощь,

– подчеркнула жена героя.

Сейчас Елена Дубовик хочет только одного: чтобы убийство ее мужа признали военным преступлением. "Партизана" похоронили в городе Днепр.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким павшего Героя!

Болезненные потери Украины на фронте