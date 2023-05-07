Об этом рассказал бывший коллега воина Александр Гава. Они вместе работали в Харьковском культурном центре "Юность".
По словам мужчины, те времена для защитника были тяжелыми – творческое становление, поиск своего я, рождение близнецов, которые отнимали все свободное время. Гава с пониманием относился к этим событиям и не заставлял Кравца ходить на работу каждый день.
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Гава рассказал, что во время работы в центре "Юность" Кравец имел задачу, которую выполнял дома. В частности он разрабатывал макеты для создания оригинальных дипломов фестиваля юмора "Шельменко поздравляет", систематизировал все десять фестивалей и создал баннеры на каждый. Также боец углубленно изучал теорию украинского национализма.
Мы много общались и прокладывали путь построения "Великой, сильной Украины на основе социальной и национальной справедливости". В то время я был председателем харьковской городской организации ВО "Свобода". Дмитрий тоже влился в Свободовскую семью,
– заметил коллега защитника.
Во время последнего телефонного разговора Кравец стыдливо оценил свои военные достижения, сказав: "Я – не военный человек, а только пытаюсь помогать собратьям по оружию и мотивировать их на борьбу".
"Я понимал его, ведь убеждение и мотивация, которые вырастил Дмитрий, заставили его взять оружие. Светлой памяти тебе, защитник своей Нации. Герои не умирают! Потому что только Идея и Чин являются движущей силой украинцев, которая переливается в кровно-духовную связь поколений, мертвых, живых и нерожденных. Твой Чин будет жить вечно", — подытожил Гава.
Представитель Харьковской областной организации ВО "Свобода" Юрий Нехода сообщил, что военный погиб в упорных боях за Бахмут. У него осталось двое несовершеннолетних детей.
"Позиция и убеждение Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями Нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках", – написал Нехода.
На фронте погиб Дмитрий Кравец / Фото Александра Гавы
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- Рядом с населенным пунктом Невельское Донецкой области погиб сержант Федор Стригун. До полномасштабного вторжения он был земледельцем.
- Также в боях за Бахмут последний бой принял американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс.
- А в конце марта во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб волынянин Виталий Бокий. 33-летний защитник был родом из Цуманского объединенного территориального общества.