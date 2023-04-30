Боец был родом из села Жорнище Винницкой области. С героем простились 27 апреля.
К теме Защищал Украину с первых дней вторжения: на фронте погиб журналист Владимир Мукан
Федор Стригун погиб в Донецкой области
Журналист Александр Швец рассказал, что в дом, где проживал Федор Стригун, бесконечной рекой тек народ. Они несли охапки цветов, стояли на коленях и плакали вместе с семьей.
Все знали Федора как доброго, порядочного человека. Он всю жизнь работал на земле, имел одну из самых мирных профессий – земледелец. Более 30-ти лет он проработал механизатором в местном сельхозпредприятии. Был настоящим специалистом своего дела,
– сообщили в Ильинецкой территориальной общине.
Вместе с женой Татьяной защитник построил дом, вырастил и воспитал двоих детей, радовался внукам.
"18 июня Федор Иванович должен был отмечать свой 55-летний юбилей. Мечтал отпраздновать его в кругу самых дорогих людей, дружной большой семьи. Но война внесла свои невосполнимые коррективы", — говорится в сообщении.
В первые дни полномасштабного вторжения Федора Стригуна мобилизовали в роту охраны первого отдела Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. С мая он продолжил службу в составе стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Вместе с собратьями защищал родную землю по многим направлениям фронта – на территории Николаевской, Херсонской, Донецкой областей. Погиб сержант Федор Стригун 23 апреля 2023 года в районе поселка Невельское Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои", – добавили в общине.
Павшего героя похоронили на местном кладбище по всем военным традициям под исполнение Государственного гимна Украины и военного салюта. Флаг, окутывавший гроб, военные передали жене Татьяне.
До полномасштабного вторжения воин был земледельцем / Фото Александра Швеца
Стоит прочесть Бывших не бывает, – "Нава" поздравила погибшего на "Азовстали" любимого с Днем пограничника
Потери Украины на войне: коротко
- В бою с российскими оккупантами у Бахмута 26 апреля погиб украинский военный Тарас Стасишин. Защитник был родом из Борислава Дрогобычского района Львовской области. Он оборонял Украину с 2015 года.
- Также на фронте погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили. Обстоятельства его гибели пока не известны.
- Кроме этого, недавно погиб военный Максим Труба, Который был родом из Львовщины. 28-летний воин проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.