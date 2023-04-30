О гибели Владимира Мукана сообщил его коллега-журналист Эльдар Сарахман. Воин погиб 30 апреля.

Обратите внимание В боях погиб самый результативный зенитчик ВСУ – Андрей "Кельт" Линийчук

Что известно о погибшем Герое

Владимиру Мукану было 35 лет. С первых дней вторжения он, как доброволец, воевал против оккупантов и защищал нашу страну сначала под Попасной, затем на Харьковщине.

21 апреля Владимир Мукан стал офицером ВСУ. В своих соцсетях воин выразил гордость по поводу получения этого звания в тяжелое для нашего государства время.

Стал офицером Вооруженных сил Украины! Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении,

– писал тогда Мукан.

В интервью Владимир Мукан рассказывал, что его отец сражался в Афганистане, а его дед и прадеды были ветеранами Второй мировой войны.

У Героя остались жена и двое детей.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, собратьям и друзьям павшего Героя по поводу этой большой утраты!

Украина потеряла одного из лучших зенитчиков

В боях за Украину погиб Андрей Линийчук с позывным "Кельт" – зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Воин родом из Житомирской области. После окончания университета в 2020 году подписал контракт и отправился на Восток защищать наше государство во время войны в Донбассе. Полномасштабное вторжение воин встретил под Горловкой Донецкой области.

"Кельт" стал первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet - модификации Starstreak, разработанной в Великобритании и оказанной Украине в рамках военной помощи.

За время полномасштабной войны Андрей Линийчук уничтожил 16 российских беспилотников "Орлан-10", 1 "Zala" и даже российский вертолет Ка-52. За проявленную храбрость он получил орден "За мужество".

За время вторжения "Кельт" дважды получил ранения и возвращался на фронт. К сожалению, во время одного из русских обстрелов жизнь Героя оборвалась.