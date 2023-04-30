Про загибель Володимира Мукана повідомив його колега-журналіст Ельдар Сарахман. Воїн загинув 30 квітня.

Зверніть увагу У боях загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ – Андрій "Кельт" Лінійчук

Що відомо про загиблого Героя

Володимиру Мукану було 35 років. З перших днів вторгнення він як доброволець воював проти окупантів та захищав нашу країну спершу під Попасною, потім на Харківщині.

21 квітня Володимир Мукан став офіцером ЗСУ. У своїх соцмережах воїн висловив гордість з приводу отримання цього звання у важкий для нашої держави час.

Став офіцером Збройних сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі,

– писав тоді Мукан.

В інтерв'ю Володимир Мукан розповідав, що його батько воював в Афганістані, а його дід та прадіди були ветеранами Другої світової війни.

У Героя залишились дружина та двоє дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та друзям полеглого Героя з приводу цієї великої втрати!

Україна втратила одного з кращих зенітників

У боях за Україну загинув Андрій Лінійчук з позивним "Кельт" – зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїн родом з Житомирщини. Після закінчення університету в 2020 році підписав контракт та вирушив на Схід захищати нашу державу під час війни на Донбасі. Повномасштабне вторгнення воїн зустрів під Горлівкою на Донеччині.

"Кельт" став першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet — модифікації Starstreak, яку розробили у Великій Британії та надали Україні в межах військової допомоги.

За час повномасштабної війни Андрій Лінійчук знищив 16 російських безпілотників "Орлан-10", 1 "Zala" та навіть російський гелікоптер Ка-52. За виявлену хоробрість він отримав орден "За мужність".

За час вторгнення "Кельт" двічі зазнав поранень і повертався на фронт. На жаль, під час одного з російський обстрілів життя Героя обірвалося.