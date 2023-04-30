Воїн родом з Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.

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Назавжди в історії України та Великої Британії: скільки повітряних цілей збив "Кельт"

Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet — модифікації Starstreak, яку розробили у Великій Британії та надали Україні в межах військової допомоги.

Під час повномасштабного вторгнення "Кельт" став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України. На його рахунку 16 збитих дронів "Орлан-10", 1 безпілотник "Zala" та навіть ворожий вертоліт Ка-52. За це він отримав орден "За мужність".

За час вторгнення "Кельт" двічі зазнав поранень і під час лікування не міг дочекатися можливості знову повернутися на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.

Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія,

– каже побратим воїна Олександр.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Героя з приводу цієї великої втрати!

На війні загинув Володимир Сидорук

20 квітня у селі Дружківка у Донецькій області загинув Володимир Сидорук. До повномасштабного вторгнення Володимир жив в Ірпені та займався проєктуванням, дизайном, ремонтом будинків, електромонтажними роботами. Брався за найскладніше, забезпечуючи домівки світлом та наповнюючи теплом людські серця.

З перших днів російської навали він добровольцем пішов захищати Україну.

Полеглий воїн – онук заслуженого художника України Володимира Федоровича Федорука. У Героя залишилися дружина, діти, батьки та сестри.