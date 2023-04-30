Воин родом из Житомирской области. Еще в 2020 году после окончания университета он подписал контракт и пошел в ряды ВСУ защищать нашу страну на Востоке. Полномасштабное вторжение он встретил под Горловкой на Донетчине.

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Навсегда в истории Украины и Великобритании: сколько воздушных целей сбил "Кельт"

Андрей Линийчук был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet — модификации Starstreak, разработанной в Великобритании и предоставленной Украине в рамках военной помощи.

Во время полномасштабного вторжения "Кельт" стал самым результативным зенитчиком Вооруженных сил Украины. На его счету 16 сбитых дронов "Орлан-10", 1 беспилотник "Zala" и даже вражеский вертолет Ка-52. За это он получил орден "За мужество".

За время вторжения "Кельт" дважды получил ранения и во время лечения не мог дождаться возможности снова вернуться на фронт. К сожалению, во время очередных обстрелов со стороны россиян Андрей Линийчук погиб.

Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея,

– говорит собрат воина Александр.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Героя по поводу этой большой утраты!

На войне погиб Владимир Сидорук

20 апреля в селе Дружковка в Донецкой области погиб Владимир Сидорук. До полномасштабного вторжения Владимир жил в Ирпене и занимался проектированием, дизайном, ремонтом домов, электромонтажными работами. Брался за сложнее всего, обеспечивая дома светом и наполняя теплом человеческие сердца.

С первых дней российского нашествия он добровольцем пошел защищать Украину.

Павший воин – внук заслуженного художника Украины Владимира Федоровича Федорука. У Героя остались жена, дети, родители и сестры.