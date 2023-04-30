Старший юрисконсульт групи правового забезпечення Донецького прикордонного загону, капітан Андрій Валерійович Суботін, не повернувся з бою 7 травня 2022 року.

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У День прикордонників "Нава" згадала свого чоловіка

Так, мій чоловік був юристом загону, але… З початком повномасштабного вторгнення р*шистів він перебував на позиціях з бійцями полку "Азов". Маючи вибір, він лишився захищати Маріуполь з кількома побратимами тоді, як прикордонників тимчасово виводили звідти,

– написала вона.

Вона розповіла, що хоч Андрій "Борода" Суботін зазнав поранення, він жодного дня не був у шпиталі й одразу повернувся на позиції.

Також він та його побратим є одними з перших, які почали користуватися підземними ходами на "Азовсталі". Там вони знайшли бункер з цивільними, де було багато дітей і приносили їм їжу, не зважаючи на обстріли.

Мій Андрій, в складі групи, займався також евакуацією поранених. 7-го травня він не повернувся з бою… Вічна пам'ять герою-прикордоннику. Слава всім героям – живим і полеглим!,

– написала "Нава".

Андрій загинув через 3 дні після одруження.

Довідка. Речниця полку "Азов", захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія "Нава" Карпиленко (Суботіна) повернулась в Україну під час обміну полоненими 10 квітня.

Зауважимо, що 30 квітня Україна відзначає День прикордонника. Вони, разом з іншими захисниками, на суші, у воді та в повітрі захищали Київ, Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Херсон й брали участь у деокупації українських територій. Зараз вони продовжують перебувати на найгарячіших напрямках, зокрема в Бахмуті.