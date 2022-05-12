За декілька днів в охопленому вогнем Маріуполі Валерія стала нареченою, дружиною та вдовою. Андрій загинув через 3 дні після одруження, захищаючи Україну від російських загарбників.

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В останню зустріч ти просив мене вибратися, а я просила тебе вижити. Та звідси вибралася твоя душа, а я все ще жива і тут… І маю ще якось боротися. Кохаю всім серцем, мій Андрій – мій Борода,

– написала Валерія.

"Нава" розповіла, що її коханий був завжди вірним Україні та побратимам. Він любив людей. Писав вірші, подорожував, здійснював мрії.

Обручки для себе та нареченої Андрій зробив з фольги. Одружили закоханих під обстрілами та вибухами. Однак, попри все, це був щасливий день для Валерії та Андрія.

У щемливому дописі "Нава" зізналася, що під час останньої зустрічі Андрій просив її вибратися. А вона його – вижити.

Згодом Валерія повідомила: все, що українці можуть зробити для вшанування пам'яті її чоловіка – зробити все можливе, аби врятувати ще живих захисників "Азовсталі".

Валерія та Андрій / Державна прикордонна служба України

Редакція 24 каналу висловлює співчуття Валерії. Вічна пам'ять герою.

"Нава" про ситуацію у Маріуполі

У квітні Валерія ексклюзивно розповіла 24 каналу про ситуацію у Маріуполі. Захисниця повідомила, що медики працюють під обстрілами, а умови для проведення операцій – фактично середньовічні.

Поранених оперують під світлом налобного ліхтаря. Бракує необхідних медикаментів, тому постраждалі ризикують отримати сепсис, перитоніт, гангрену. Пораненим не вистачає продуктів та води.

Валерія повідомила, що у таких умовах багатьом пораненим просто не можуть допомогти. Герої помирають.

Згодом в інстаграмі "Нава" опублікувала світлини з пораненими. Вона заявила, що герої лежать і слухають, як по будівлі гатять літаки.

Важливо! Підписати петицію із закликом врятувати захисників Маріуполя можна тут. Звернення адресоване ООН та Антоніу Гутеррешу – очільнику організації.

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