Через несколько дней в охваченном огнем Мариуполе Валерия стала невестой, женой и вдовой. Андрей погиб через 3 дня после женитьбы, защищая Украину от российских захватчиков.

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В последнюю встречу ты просил меня уйти, а я просила тебя выжить. Но отсюда выбралась твоя душа, а я все еще жива и здесь… И должен еще как-то бороться. Люблю всем сердцем, мой Андрей – мой Борода,

– написала Валерия.

"Нава" рассказала, что ее любимый был всегда верен Украине и побратимам. Он любил людей. Писал стихи, путешествовал, осуществлял мечты.

Обручальные кольца для себя и невесты Андрей сделал из фольги. Женили влюбленных под обстрелами и взрывами. Однако, несмотря на это, это был счастливый день для Валерии и Андрея.

В щемящем сообщении "Нава" призналась, что во время последней встречи Андрей просил ее выбраться. А она его – выжить.

Впоследствии Валерия сообщила: все, что украинцы могут сделать для памяти ее мужа – сделать все возможное, чтобы спасти еще живых защитников "Азовстали".

Валерия и Андрей / Государственная пограничная служба Украины

Редакция 24 канала выражает соболезнования Валерии. Вечная память герою.

"Нава" о ситуации в Мариуполе

В апреле Валерия эксклюзивно рассказала 24 каналу о ситуации в Мариуполе. Защитница сообщила, что медики работают под обстрелами, а условия для проведения операций фактически средневековые.

Раненых оперируют под светом налобного фонаря. Недостает необходимых медикаментов, поэтому пострадавшие рискуют получить сепсис, перитонит, гангрену. Раненым не хватает продуктов и воды.

Валерия сообщила, что в таких условиях многим раненым просто не могут помочь. Герои умирают.

Впоследствии в инстаграме "Нава" опубликовала фотографии с ранеными. Она заявила, что герои лежат и слушают, как по зданию бьют самолеты.

Важно! Подписать петицию с призывом спасти защитников Мариуполя можно здесь. Обращение адресовано ООН и Антониу Гутерришу – руководителю организации.

Обратите внимание – "Азовсталь" почти 40 раз атаковали с самолетов: смотрите видео