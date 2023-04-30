Двохвилинне відео нагадує трейлер до голлівудського фільму. Проте, на жаль, це наша нова реальність. Світу, якого ми знали, більше немає.

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Прикордонники опублікували захопливе відео

Відеоряд супроводжує монолог від першого обличчя. У ньому прикордонник розповідає про те, як починається його кожен новий день.

Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім. Але я не вважаю це прокляттям. Навпаки, це ще більше спонукає до свідомості в кожній секунді твого життя. Для того, щоб змінити світ, потрібна одна гарна брехня і море крові. Світу, якого ми знали, більше немає, але на що ми готові, щоб повернути його назад? Ми готові на все,

– сказав він.

У відеоряді ми можемо побачити кадри з операцій або навчань. На суші, у воді та в повітрі – прикордонники захищають нас у різних умовах та на різних напрямках.

Історію пише переможець, тому ми зобов'язані перемогти. І правда за нами, адже ми захищаємось від ворога на свої території.

У боротьбі за життя ми несемо світло в темряву, з честю. Підтримуючи одне одного ми досягаємо спільної мети, разом. Історію пише переможець. На війні правдою нехтують в першу чергу. Але хто вирішує, що ж права? Обов'язок солдата – захищати звичайних людей. А єдина правда заключається в тому, що ми робимо це на своїй землі,

– наголосив прикордонник.

День українського прикордонника: дивіться відео

30 квітня – День прикордонника України

Сьогодні, 30 квітня 2023 року, Україна відзначає День прикордонника. Вони вже 9 років боронять нашу Україну від російських окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення прикордонники разом з іншими українськими захисниками захищали Київ, Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Херсон, брали участь у деокупації українських територій. Також вони продовжують перебувати на найгарячіших напрямках, зокрема в Бахмуті.

Голова Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко наголосив, що охоронці кордону з честю боронять країну і захищають державний рубіж. Тисячі чоловіків та жінок у лавах Державної прикордонної служби самовіддано воюють з російськими загарбниками та забезпечують безпеку країни на різних ділянках кордону.

Це наша реальна межа між добром і злом. Саме прикордонники першими прийняли удар російської армії, вистояли і продовжують далі битися за незалежність. Усі ми віддаємо данину шани всім хлопцям і дівчатам, які поклали життя за Україну. Усім тим, хто продовжує битися з агресором за наше світле майбутнє. Кожен з них Герой і завдяки їхній самопожертві наша держава залишається вільною,

– написав він.

За проявлену мужність майже 1 150 прикордонників відзначені державними нагородами. 7 нагороджені найвищою відзнакою – звання Героя України. На жаль, 5 з них – посмертно.

Дейнека наголосив, що пишається сміливістю всіх українців та своєю прикордонною родиною. І ми завжди будемо пам’ятати імена всіх полеглих прикордонників – їхні подвиги й пам’ять про них житимуть вічно.