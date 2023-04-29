Його дідусь – заслужений художник України Володимир Федорович Сидорук. У воїна залишились дружина, діти, батьки та сестри.

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Що відомо про життя героя

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що захисник закінчив КНЕУ за спеціальністю "Радіомеханіка" та здобув вищу освіту в Європейському Університеті.

До повномасштабного вторгнення Володимир займався проєктуванням, дизайном, ремонтом будинків, електромонтажними роботами. Брався за найскладніше, забезпечуючи домівки світлом та наповнюючи теплом людські серця.

За словами Маркушина, воїн вступив до добровольчих лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Служив у ремонтно-відновлювальному підрозділі військової частини міста Яворів.

Ремонтував бойову техніку, часто їздив за нею на лінію фронту. Завдяки його майстерності та знанням бойові машини, які були майже втрачені – відновлювалися та поверталися на передову. У Володимира були не тільки золоті руки, а й добре серце. Він був надійним, порядним, чесним, відданим своїй країні, родині та друзям,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлує щирі співчуття родині та близьким загиблому Володимиру Сидоруку. Вічна пам'ять Герою!

Втрати України на війні