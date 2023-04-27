Захисник був родом з Борислава Дрогобицького району Львівської області. Він обороняв Україну з 2015 року.
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Що відомо про загиблого воїна
Тарас Стасишин навчався у школі №8, а згодом вступив до професійного ліцею на кухаря. Після цього чоловік навчався в університеті в місті Дубляни на автомеханіка.
Стасишин став на захист України у 2015 році в зону АТО. А після початку повномасштабного вторгнення він знову пішов обороняти нашу державу.
Загиблому військовому було лише 38 років. У нього залишилися дружина Леся, 11-річна донька Ангеліна та 20-річна Наталія.
Де та коли прощатимуться з Тарасом Стасишиним – повідомлять пізніше.
Тарас Стасишин загинув на фронті / фото Бориславська міська рада
Болючі втрати України
- Нещодавно на Донеччині у боях з російськими окупантами загинув стрілець-снайпер механізованого батальйону ЗСУ Дмитро Сірик. Раніше він був радіоведучим програм філії Суспільне Донбас.
- Також днями на фронті загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі. Обставини загибелі воїна поки невідомі.
- В Одесі попрощалися з військовим Ярославом Зазулею. Чоловік загинув у перші дні квітня під час виконання бойового завдання.
- У боях за місто Бахмут загинув український воїн зі Львівщини Олександр Бондарук. Він отримав несумісне із життям поранення 5 квітня під час виконання бойового завдання.