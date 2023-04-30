Боєць був родом зі села Жорнище, що на Вінниччині. З героєм попрощались 27 квітня.

До теми Захищав Україну з перших днів вторгнення: на фронті загинув журналіст Володимир Мукан

Федір Стригун загинув на Донеччині

Журналіст Олександр Швець розповів, що до будинку, де проживав Федір Стригун, нескінченною рікою тік люд. Вони несли оберемки квітів, стояли на колінах та плакали разом з родиною.

Всі знали Федора як добру, порядну людину. Він все життя працював на землі, мав одну з найбільш мирних професій – хлібороб. Понад 30 років він пропрацював механізатором в місцевому сільгосппідприємстві. Був справжнім фахівцем своєї справи,

– повідомили в Іллінецькій територіальній громаді.

Разом з дружиною Тетяною захисник побудував будинок, виростив й виховав двох дітей, тішився онуками.

"18 червня Федір Іванович мав би відзначати свій 55-річний ювілей. Мріяв відсвяткувати його у колі найдорожчих людей, дружньої великої родини. Та війна внесла свої непоправні корективи", – мовиться у повідомленні.

У перші дні повномасштабного вторгнення Федора Стригуна мобілізували до роти охорони першого відділу Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З травня він продовжив службу в складі стрілецького батальйону 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Разом з побратимами захищав рідну землю на багатьох напрямках фронту – на території Миколаївської, Херсонської, Донецької областей. Загинув сержант Федір Стригун 23 квітня 2023 року в районі селища Невельське на Донеччині, де нині йдуть важкі бої", – додали у громаді.

Полеглого героя поховали на місцевому кладовищі за всіма військовими традиціями під виконання Державного Гімну України та військового салюту. Прапор, що огортав труну, військові передали дружині Тетяні.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та друзям полеглого Героя.



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