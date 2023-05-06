Сотрудники ГСЧС попали под обстрел россиян во время работы. Также Россия нанесла ранения еще двум людям.
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Что известно о гибели пиротехников
Сегодня (6 мая – 24 Канал) ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли,
– рассказали в ГСЧС.
Там сообщили, что Россия унесла жизнь:
- Игоря Соловьева;
- Романа Каленика;
- Андрея Орлова;
- Николая Шолоха;
- Владимира Погорелого;
- Александра Ходаковского.
Украинские спасатели погибли под обстрелом россиян / Фото ГСЧС
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что еще двое, из них одна женщина-фельдшер, – получили ранения. Известно, что они находятся в больнице.
Также оккупанты уничтожили украинскую технику.
Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сказал: "Мир должен об этом знать!"
Чиновник объяснил, что страна-террорист продолжает нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят. Работники ГСЧС уже не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую Россия плотно забросала своими боеприпасами.
Россия обстреливает Херсонщину
- Оккупанты ежесуточно обстреливают освобожденную от российских захватчиков Херсонскую область. Только за минувшие сутки Россия 71 раз обстреляла мирные населенные пункты Херсонщины.
- Херсон враги атаковали 11 раз, выпустив 49 снарядов. По данным Херсонской ОВА, россияне ударили по территории завода в областном центре.
- К сожалению, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и церковь в селе Веселое. В течение 5 мая два человека получили ранения.
- Следует добавить, что Кремль цинично ударил по мирным людям Херсона и области 3 мая. Тогда погибли 23 человека, еще 46 – получили ранения. Среди раненых есть дети.