Сотрудники ГСЧС попали под обстрел россиян во время работы. Также Россия нанесла ранения еще двум людям.

Смотрите также 20-летний воин Львовщины погиб на Бахмутском направлении: родные просят присвоить звание Героя

Что известно о гибели пиротехников

Сегодня (6 мая – 24 Канал) ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли,

– рассказали в ГСЧС.

Там сообщили, что Россия унесла жизнь:

Игоря Соловьева;

Романа Каленика;

Андрея Орлова;

Николая Шолоха;

Владимира Погорелого;

Александра Ходаковского.

Украинские спасатели погибли под обстрелом россиян / Фото ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что еще двое, из них одна женщина-фельдшер, – получили ранения. Известно, что они находятся в больнице.

Также оккупанты уничтожили украинскую технику.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших Героев. Вечная память спасателям!

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сказал: "Мир должен об этом знать!"

Чиновник объяснил, что страна-террорист продолжает нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят. Работники ГСЧС уже не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую Россия плотно забросала своими боеприпасами.

Россия обстреливает Херсонщину