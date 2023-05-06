Працівники ДСНС потрапили під обстріл росіян під час роботи. Також Росія завдала поранень ще двом людям.

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Що відомо про загибель піротехніків

Сьогодні (6 травня – 24 Канал) ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули,

– розповіли в ДСНС.

Там повідомили, що Росія забрала життя:

Ігоря Соловйова;

Романа Каленика;

Андрія Орлова;

Миколи Шолоха;

Володимира Погорєлого;

Олександра Ходаковського.

Українські рятувальники загинули під обстрілом росіян / Фото ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій додали, що ще двоє, з них одна жінка-фельдшер, – зазнали поранень. Відомо, що вони в лікарні.

Також окупанти знищили українську техніку.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих Героїв. Вічна пам'ять рятувальникам!

Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук сказав: "Світ повинен про це знати!".

Посадовець пояснив, що країна-терорист продовжує порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців. Натомість працівники ДСНС вже не перший місяць намагаються розмінувати територію, які Росія щільно закидала своїми боєприпасами.

Росія обстрілює Херсонщину