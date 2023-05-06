Працівники ДСНС потрапили під обстріл росіян під час роботи. Також Росія завдала поранень ще двом людям.
Дивіться також 20-річний воїн з Львівщини загинув на Бахмутському напрямку: рідні просять надати звання Героя
Що відомо про загибель піротехніків
Сьогодні (6 травня – 24 Канал) ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули,
– розповіли в ДСНС.
Там повідомили, що Росія забрала життя:
- Ігоря Соловйова;
- Романа Каленика;
- Андрія Орлова;
- Миколи Шолоха;
- Володимира Погорєлого;
- Олександра Ходаковського.
Українські рятувальники загинули під обстрілом росіян / Фото ДСНС
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій додали, що ще двоє, з них одна жінка-фельдшер, – зазнали поранень. Відомо, що вони в лікарні.
Також окупанти знищили українську техніку.
Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук сказав: "Світ повинен про це знати!".
Посадовець пояснив, що країна-терорист продовжує порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців. Натомість працівники ДСНС вже не перший місяць намагаються розмінувати територію, які Росія щільно закидала своїми боєприпасами.
Росія обстрілює Херсонщину
- Окупанти щодоби обстрілюють звільнену від російських загарбників Херсонську область. Тільки минулої доби Росія 71 раз обстріляла мирні населені пункти Херсонщини.
- Херсон вороги атакували 11 разів, випустивши 49 снарядів. За даним Херсонської ОВА, росіяни вдарили по території заводу в обласному центрі.
- На жаль, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та церкву у селі Веселе. Протягом 5 травня двоє людей зазнали поранень.
- Варто додати, що Кремль цинічно вдарив по мирних людях Херсона та області 3 травня. Тоді загинуло 23 людини, ще 46 – зазнали поранень. Серед поранених є діти.