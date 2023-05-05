С первого дня полномасштабного вторжения военный мужественно защищал нашу свободу и независимость на передовых позициях. К сожалению, 1 апреля 2023 года он погиб, получив осколочное ранение во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.

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Родные 20-летнего Александра Магеровца просят присвоить ему звание Героя Украины

Александр служил в составе 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. 20 марта 2023 его перевели на должность стрелка-снайпера 3-го аэромобильного отделения, 1-го аэромобильного взвода, 1-й аэромобильной роты, аэромобильного батальона воинской части А0284.

В свои 20 лет, несмотря на еще юный возраст, он был большим патриотом своей страны, которую очень любил. Он отдал самое ценное, что имел, – собственную жизнь! Не имея еще своих детей, он отправился защищать чужих. Всегда говорил: "Кто как не я?". Имея осколочные ранения и, перенеся не одну контузию, он никогда не жаловался и не переставал бороться за всех нас,

– отметил инициатор петиции Олег Иванович Ткач.

"Наверное, меньше всего, что мы можем сделать в знак благодарности за жертву наших ребят, которые положили свою жизнь за нашу свободу и свободу всех последующих поколений от того зла, которое годами нас хочет уничтожить, так это официально присвоить им Героя Украины", – сообщила родственница Александра Любовь Ткач.

Родственники просят придать Александру Магеровцу почетное звание Героя Украины (посмертно). Вы можете подписать петицию на сайте президента.



Александр Магеровец / Фото из фейсбука Любви Ткач

Что известно о защитнике из Львовской области

Военный родился в 2002 году в селе Демня Львовской области. За свою достойную службу 21 мая 2022 он был награжден Медалью "За защиту Отечества", а 17 июня 2022 получил Орден "За мужество III степени".



Награды Александра Магеровца / Фото из фейсбука Любови Ткач