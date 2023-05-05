Алексей Хабатюк погиб на войне 4 мая. Только 1 мая он сообщил, что возвращается в Донецкую область.
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Что известно о погибшем энергетике
В сети вспоминают Хабатюка как одного из лучших в работе с цифрами и данными. Люди выражают соболезнование семье и близким погибшего энергетика.
Алексей знал, как нужно восстанавливать Украину. Таких людей не так много. Его гибель – большая потеря для страны,
– рассказала о мужчине президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.
1 мая Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область и обнародовал оттуда фото. А уже 4 мая его не стало.
Алексею Хабатюку в этом году должно было исполниться 46 лет. Он начинал работать в сфере возобновляемой энергетики. Также работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций.
Хабатюк 5 лет работал в департаменте энергоэффективности "Нефтегаза".
После начала полномасштабной войны Хабатюк вступил в ряды Вооруженных Сил Украины – имел звание сержант.
Алексей Хабатюк погиб на войне 4 мая / фото Натальи Бойко
Болезненные потери украинцев
- Рядом с населенным пунктом Невельское Донецкой области погиб сержант Федор Стригун. До полномасштабного вторжения он был земледельцем.
- Недавно в боях за Бахмут погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс.
- В конце марта во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб волынянин Виталий Бокий. Он был из Цуманской объединенной территориальной громады, ему было 33 года.