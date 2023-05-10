Вісім днів поспіль без перепочинку Максим тримав оборону на позиціях у місті-фортеці Бахмут. Хлопець став на захист Батьківщини від окупантів у 22 роки. Тепер він навіки в строю.

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Історія українського воїна Максима Ляха

До повномасштабної війни Максим Лях був успішним студентом закордонного вишу. Втім, після 24 лютого 2022-го хлопець повернувся до України. Разом із 18-річним братом він пішов добровольцем на фронт.

Максим швидко став одним з кращих бійців свого підрозділу та отримав позивний "Фрост". Останні тижні він разом з побратимами тримав оборону у Бахмуті, розповів командир.

"Бій триває увесь день, говорять, що ми там відбиваємо якусь кількість атак, але це просто безперервна атака", – пояснив Богдан.

Брати, що були завжди разом, пліч-о-пліч потрапили під російський авіаудар. Молодший отримав поранення.

Іван отримав поранення і його брат Максим його врятував. Він відтягнув його з вогню, надав першу медичну допомогу і таким чином врятував свого брата. Через декілька днів через кулю снайпера він загинув,

– поділився командир.

Попрощатися з Максимом прийшли сотні людей. У нього було багато друзів. Захисник дуже любив природу, багато читав і чудово готував.

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Вісім діб без перепочинку бився з ворогом

До того, як снайперська куля вразила воїна, він понад 200 годин без перепочинку бився з ворогом. Позиції росіян були лише за 30 метрів.

Він 8 діб не їв не пив і не спав, 8 діб їх не могли вивести. Старший міг вийти з меншим, але він залишився, бо нього були молоді побратими там і він сказав: Я їх не лишу",

– розповіла мати Максима.