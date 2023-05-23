У понеділок, 22 травня, стало відомо, що героїчно загинув на фронті лікар, який тривалий час завідував урологічним відділенням Стрийської районної лікарні. Йдеться саме про Олександра Ірклієнка, який відійшов на той світ 19 травня.

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Більше про чоловіка

Відомо, що Олександр був старшим лейтенантом медичної служби та відомим на всю Львівську область лікарем-онкологом.

Однак народився герой на мальовничій Полтавщині в місті Лубнах. Навчався в Лубенському медичному училищі, а потім вступив до Львівського Національного університету імені Данила Галицького.

Потім працював у Стрию, також певний час проживав разом зі своєю сім'єю у селі Підгородцях на Сколівщині, а з 2018 року був лікарем-урологом в Києві.

Був розумним, талановитим від Бога лікарем. Коли почалася війна, не задумуючись став на захист своєї Батьківщини, надаючи медичну допомогу військовим,

– згадують про Олександра в Стрийській райадміністрації.



Олександр Ірклієнко загинув на війні / Фото з фейсбук-сторінки Лубенської міської ради

Від січня до березня 2023 року Ірклієнко був медиком на "нульовій" позиції в зоні активних бойових. Там він врятував життя не одного військового.

Проте ворог жорстокий і безжальний. 19 травня 2023 року військовий медик, талановитий лікар, вірний син українського народу загинув під час виконання військового завдання,

– йдеться в джерелі.

Зверніть увагу! Чин поховання Олександра Ірклієнка відбудеться в місті Лубнах у вівторок, 23 травня.

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