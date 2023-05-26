Мирославу Лазовському назавжди залишиться 49 років. Білорус загинув захищаючи Україну в боях під Бахмутом на Донеччині. Воїна провели в останню путь 26 травня у Києві.
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Що відомо про полеглого воїна
Мирослав Лазовський народився у Мінську. В 1995 році вступив у засноване Миколою Статкевичем "Об'єднання білоруських військових", того ж року став одним із засновників "Білого легіону" – воєнізованої патріотичної організації, метою якої була допризовна підготовка молоді. Та на початку 00-х ця організація була розформована через політику режиму Лукашенка.
У 2013 році Мирослав Лазовський започаткував книжкову кампанію "Білорусь у війні", метою якої назвав поширення наукових та популярних видань з історії Білорусі. Згодом він почав працювати у видавництві "Книгазбір", яке цього року в Білорусі ліквідували.
У 2017 році Лазовського затримали у так званій "справі патріотів". Йому спершу інкримінували буцімто підготовку до масових заворушень, а потім і нібито організацію незаконних збройних формувань. Проте через 3 місяці його відпустили.
Після протестів 2020 року в Білорусі Мирослав переїхав до Києва. З початком повномасштабного вторгнення пішов воювати у складі добровольчих формувань білорусів.
Воїна поховали в Україні. У Києві. Чин похорону відбувся 26 травня.
Похорон Мирослава Лазовського у Києві / Фото Полку Калиновського
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