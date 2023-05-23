Він віддав своє життя у бою з окупантами 21 травня. Ростислав Карий був родом з Вінниччини.

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Що відомо про загиблого воїна

21 квітня загинув молодший сержант Ростислав Карий. Він був командиром 2 відділення спеціального призначення 1 групи спеціального призначення 1 роти спеціального призначення.

Справжній воїн, справжній чоловік, один із найкращих синів своєї держави… Страшна чорна звістка про смерть військовослужбовця спустошила і розбила наші серця. У невимовній скорботі й розпачі від непоправної трагедії всі, хто його знав, любив і поважав,

– написали у Барській міській раді.

Ростислав був учасником АТО, служив у президентському полку спеціального призначення.

З початку повномасштабного вторгнення пішов у територіальну оборону Києва, проводив зачистку в Бучі та Ірпені, після чого був направлений на оборону Херсону, а далі – до Харківської області на Бахмутський напрямок.

Ростислав має нагороду президента України за участь в АТО та відзнаки за зачистку Бучі та Ірпеня.



Загинув молодший сержант Ростислав Карий / фото Барська міська рада

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять Герою!

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