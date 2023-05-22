Трагічну звістку повідомила у фейсбуці поетеса Юлія Мусаковська. Колега матері захисника Сергій Руденко розповів, що Михайло пішов на війну добровольцем ще у лютому 2022 року, пише 24 Канал.

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На війні загинув син Олени Чернінької

Подивіться на це світле, мужнє обличчя. Обличчя Героя. Запам'ятайте його.Це Михайло–Віктор ("Лємберг") – єдиний син львівської фотографині та журналістки, волонтерки Олени Чернінької. Його вбили росіяни під Бахмутом,

– написала Мусаковська.

Поетеса побажала Олені та рідним сил пережити це страшне горе.

"Вічна пам'ять, вічна слава Герою", – сказала Юлія Мусаковська.



На війні Михайло–Віктор був з лютого 2022 року / Фото з фейсбуку Сергія Руденка

Сергій Руденко розповів, що останні пів року військовослужбовець воював у Бахмуті у складі 93-ї бригади "Холодний Яр". Ще буквально два місяці тому Михайлу–Віктору збирали гроші на автомобіль для його підрозділу, місяць тому – на ремонт після потрапляння в нього окупантами. 20 травня Героя вбили.

Біль. І мені важко підбирати слова. Відчуваю лють і ненависть до росіян, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Світла пам'ять Герою! Олено, ти виховала справжнього Чоловіка і Воїна! Вічна йому пам'ять! Співчуття близьким та рідним!

– сказав Руденко.

Він опублікував картку для допомоги матері Михайла Олені Чернінькій – 4149 6293 5360 0901 Головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка написала про трагедію: "Моя найближча подруга втратила єдиного сина. С*ки, зд*хніть всі до одного".

Редакція 24 каналу щиро співчуває Олені Чернінькій та всім рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять.