Трагічну звістку повідомила у фейсбуці поетеса Юлія Мусаковська. Колега матері захисника Сергій Руденко розповів, що Михайло пішов на війну добровольцем ще у лютому 2022 року, пише 24 Канал.
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На війні загинув син Олени Чернінької
Подивіться на це світле, мужнє обличчя. Обличчя Героя. Запам'ятайте його.Це Михайло–Віктор ("Лємберг") – єдиний син львівської фотографині та журналістки, волонтерки Олени Чернінької. Його вбили росіяни під Бахмутом,
– написала Мусаковська.
Поетеса побажала Олені та рідним сил пережити це страшне горе.
"Вічна пам'ять, вічна слава Герою", – сказала Юлія Мусаковська.
На війні Михайло–Віктор був з лютого 2022 року / Фото з фейсбуку Сергія Руденка
Сергій Руденко розповів, що останні пів року військовослужбовець воював у Бахмуті у складі 93-ї бригади "Холодний Яр". Ще буквально два місяці тому Михайлу–Віктору збирали гроші на автомобіль для його підрозділу, місяць тому – на ремонт після потрапляння в нього окупантами. 20 травня Героя вбили.
Біль. І мені важко підбирати слова. Відчуваю лють і ненависть до росіян, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Світла пам'ять Герою! Олено, ти виховала справжнього Чоловіка і Воїна! Вічна йому пам'ять! Співчуття близьким та рідним!
– сказав Руденко.