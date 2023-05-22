Трагическое известие сообщила в фейсбуке поэтесса Юлия Мусаковская. Коллега матери защитника Сергей Руденко рассказал, что Михаил ушел на войну добровольцем еще в феврале 2022 года, пишет 24 Канал.

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На войне погиб сын Елены Черненькой

Посмотрите на это светлое, мужественное лицо. Лицо Героя. Запомните его. Это Михаил-Виктор ("Лемберг") – единственный сын львовской фотографии и журналистки, волонтерки Елены Черненькой. Его убили россияне под Бахмутом,

– написала Мусаковская.

Поэтесса пожелала Елене и родным силы пережить это страшное горе.

"Вечная память, вечная слава Герою", – сказала Юлия Мусаковская.



На войне Михаил-Виктор был с февраля 2022 года / Фото из фейсбука Сергея Руденко

Сергей Руденко рассказал, что последние полгода военнослужащий воевал в Бахмуте в составе 93-й бригады "Холодный Яр". Еще буквально два месяца тому назад Михаилу–Виктору собирали деньги на автомобиль для его подразделения, месяц назад – на ремонт после попадания в него оккупантами. 20 мая Героя убили.

Боль. И мне тяжело подбирать слова. Чувствую ярость и ненависть к россиянам, пришедшим на нашу землю с оружием. Светлая память Герою! Елена, ты воспитала настоящего Мужчину и Воина! Вечная ему память! Соболезнование близким и родным!

– сказал Руденко.

Он опубликовал карточку для помощи матери Михаила Елене Черненькой – 4149 6293 5360 0901 Главная редактор "Издательства Старого Льва" Марианна Савка написала о трагедии: "Моя ближайшая подруга потеряла единственного сына. С*ки, сдохните все до одного".

Редакция 24 канала искренне соболезнует Елене Черненькой и всем родным погибшего Героя. Вечная память.