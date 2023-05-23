Он отдал свою жизнь в бою с оккупантами 21 мая. Ростислав Карый был родом из Винницкой области.
Важно Спасал жизнь бойцов на "нулевых позициях": героически погиб известный львовский онколог
Что известно о погибшем воине
21 апреля погиб младший сержант Ростислав Карый. Он был командиром 2 отделения специального назначения 1 группы специального назначения 1 роты специального назначения.
Настоящий воин, настоящий мужчина, один из лучших сыновей своего государства… Страшная черная весть о смерти военнослужащего опустошила и разбила наши сердца. В невыразимой скорби и отчаянии от непоправимой трагедии все, кто его знал, любил и уважал,
– написали в Барском городском совете.
Ростислав был участником АТО, служил в президентском полку специального назначения.
С начала полномасштабного вторжения пошел в территориальную оборону Киева, проводил зачистку в Буче и Ирпене, после чего был направлен на оборону Херсона, а дальше – в Харьковскую область на Бахмутское направление.
У Ростислава есть награда президента Украины за участие в АТО и отличия за зачистку Бучи и Ирпеня.
Погиб младший сержант Ростислав Карый / фото Барский городской совет
Болезненные потери Украины
- Недавно на фронте погиб украинский военный Юрий Юхимюк, который родом из Волыни. Ему было всего 25 лет.
- На Бахмутском направлении погиб единственный сын известной львовской журналистки Елены Черненькой. Михаил-Виктор до последнего вздоха защищал Украину.
- Также погиб талантливый врач и военный медик Александр Ирклиенко. Известно, что Александр был старшим лейтенантом медицинской службы и известным на всю Львовскую область врачом-онкологом.
- Кроме этого, на Бахмутском направлении погиб ветеран армии Соединенных Штатов – Николас Меймер. Ему было всего 45 лет.