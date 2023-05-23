Он отдал свою жизнь в бою с оккупантами 21 мая. Ростислав Карый был родом из Винницкой области.

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Что известно о погибшем воине

21 апреля погиб младший сержант Ростислав Карый. Он был командиром 2 отделения специального назначения 1 группы специального назначения 1 роты специального назначения.

Настоящий воин, настоящий мужчина, один из лучших сыновей своего государства… Страшная черная весть о смерти военнослужащего опустошила и разбила наши сердца. В невыразимой скорби и отчаянии от непоправимой трагедии все, кто его знал, любил и уважал,

– написали в Барском городском совете.

Ростислав был участником АТО, служил в президентском полку специального назначения.

С начала полномасштабного вторжения пошел в территориальную оборону Киева, проводил зачистку в Буче и Ирпене, после чего был направлен на оборону Херсона, а дальше – в Харьковскую область на Бахмутское направление.

У Ростислава есть награда президента Украины за участие в АТО и отличия за зачистку Бучи и Ирпеня.



Погиб младший сержант Ростислав Карый / фото Барский городской совет

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника. Вечная память Герою!

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