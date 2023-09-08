Игорь Бабко родом из села Мисюровка в Хмельницкой области. Печальное известие сообщили в старостинском округе с центром в селе Олешин, пишет 24 Канал.

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20 июля воину должно было исполниться 26 лет

Игорь Бабко родился 20 июля 1997 года в Мисюровке Старосинявской поселковой общины. С 2017 года защищал Родину от агрессора на Востоке.

Погиб 11 июля под Бахмутом. У воина остались возлюбленная и родители.

Выражаем искренние соболезнования, склоняем низко головы перед всей семьей Героя. Вечная память и слава Герою, Герои не умирают,

– отметили в старостинской округе.

Также обратились к общине и призывали достойно встретить Героя и провести его в последний путь. Прощание с Игорем Бабко состоится 8 сентября с 12 до 13 часов в Хмельницком.

Игорь Бабко – навсегда в строю / Фото из фейсбука старостинского округа

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память и слава Герою.

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