До лав ЗСУ чоловік став на початку червня цього літа. Герой родом із села Юріївка Запорізької області. Загинув 32-річний Ігор Тригуб під час виконання бойового завдання.

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Свою дружину й доньку після окупації чоловік вивіз до Запоріжжя.

Мав багато планів і мрій на майбутнє. Обожнював свою маленьку донечку, з якою часто приходив до нашого офісу в Запоріжжі. 6 вересня 2023 року Ігор Тригуб героїчно загинув від російського снаряда під час бою,

– розповів голова Софіївської сільської військової адміністрації Станіслав Захаревич.

Зазначають, що життя українського військовослужбовця обірвалось на Бердянському напрямку (Запорізька область).

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

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