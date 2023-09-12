До лав ЗСУ чоловік став на початку червня цього літа. Герой родом із села Юріївка Запорізької області. Загинув 32-річний Ігор Тригуб під час виконання бойового завдання.
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Свою дружину й доньку після окупації чоловік вивіз до Запоріжжя.
Мав багато планів і мрій на майбутнє. Обожнював свою маленьку донечку, з якою часто приходив до нашого офісу в Запоріжжі. 6 вересня 2023 року Ігор Тригуб героїчно загинув від російського снаряда під час бою,
– розповів голова Софіївської сільської військової адміністрації Станіслав Захаревич.
Зазначають, що життя українського військовослужбовця обірвалось на Бердянському напрямку (Запорізька область).
Україна оплакує кожного героя
- Українців зворушило фото з Рівного, на ньому малий хлопчик сидить біля стели зі світлиною 19-річного героя –Єгора Мухи з позивним "Грін". Загиблий – рідний брат хлопчини.
- 19-річний захисник був бійцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", віддав своє життя у боях під Бахмутом.
- Під Бахмутом також загинув український захисник Ігор Бабко. Йому було 25.
- Окрім того, у боях за Україну загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Він був першим воїном, кому президент надав звання Героя України за деокупацію Херсона.