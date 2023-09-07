Сумну звістку повідомила мати Героя України Олена Орлова. Про це пише 24 Канал.
Читайте також Не встиг зіграти весілля: на Волині попрощалися з воїном загону "Любарт" Русланом Карпюком
Андрій Орлов – на щиті
Мій Син, моя дитина, моє все... на щиті,
– написала Олена Орлова.
Раніше телеведуча Анна Мірошниченко зазначала, що Андрій Орлов став першим захисником, якому надали звання Героя України за звільнення Херсона. Він був сержантом 131-го розвідувального батальйону.
Андрій Орлов / Фото з фейсбуку мами Героя України
Дивіться також Рейди в Крим, бої за Гостомель і битва за Зміїний: згадуємо найвидатніші операції ГУР МО
Загинув воїн з Київщини Роман Матрущенко
- На Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Роман Матрущенко. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
- Український захисник поліг у бою під час штурму ворожих позицій 18 серпня поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Він був командиром бойової машини – командиром механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти.
- Без батька залишився 6-річний син.