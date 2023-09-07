Сумну звістку повідомила мати Героя України Олена Орлова. Про це пише 24 Канал.

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Андрій Орлов – на щиті

Мій Син, моя дитина, моє все... на щиті,

– написала Олена Орлова.

Раніше телеведуча Анна Мірошниченко зазначала, що Андрій Орлов став першим захисником, якому надали звання Героя України за звільнення Херсона. Він був сержантом 131-го розвідувального батальйону.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського воїна. Вічна пам'ять і слава Герою.

Андрій Орлов / Фото з фейсбуку мами Героя України

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