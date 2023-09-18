Він загинув 13 вересня внаслідок російського мінометного обстрілу. Дата прощання з полеглим героєм наразі невідома.

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Захисник загинув на Донеччині

Стало відомо, що власне життя за оборону України від загарбників поклав 29-річний Володимир Табак. Він проживав у селі Волосів Переріслянської громади Івано-Франківської області. Герой загинув 13 вересня неподалік населеного пункту Григорівка Донецької області. Причиною смерті став російський мінометний обстріл.

Чоловік на початку війни повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Він не мав жодного досвіду, однак це не завадило йому обороняти нашу державу. Володимир був кулеметником 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини А 0989.

Про загибель Володимира повідомив місцевий паблік / фото VOLOSIV

Мужні Герої віддають найцінніше – своє життя, для того, щоб ми могли жити. Ціною свого життя Володимир здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав його за цілісність і незалежність України. Тепер його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна – Героя,

– зазначили на сторінці села Волосів.

Односельці Володимира виразили співчуття родині та близьким загиблого. Вони зазначили, що військовий назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував

Трагічні втрати на війні