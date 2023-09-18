Він загинув 13 вересня внаслідок російського мінометного обстрілу. Дата прощання з полеглим героєм наразі невідома.
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Захисник загинув на Донеччині
Стало відомо, що власне життя за оборону України від загарбників поклав 29-річний Володимир Табак. Він проживав у селі Волосів Переріслянської громади Івано-Франківської області. Герой загинув 13 вересня неподалік населеного пункту Григорівка Донецької області. Причиною смерті став російський мінометний обстріл.
Чоловік на початку війни повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Він не мав жодного досвіду, однак це не завадило йому обороняти нашу державу. Володимир був кулеметником 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини А 0989.
Про загибель Володимира повідомив місцевий паблік / фото VOLOSIV
Мужні Герої віддають найцінніше – своє життя, для того, щоб ми могли жити. Ціною свого життя Володимир здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав його за цілісність і незалежність України. Тепер його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна – Героя,
– зазначили на сторінці села Волосів.
Односельці Володимира виразили співчуття родині та близьким загиблого. Вони зазначили, що військовий назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував
Трагічні втрати на війні
- На фронті загинув офіцер безпеки вишгородського клубу Діназ Роман Олійничук. Він з 2014 захищав Україну – він був кіборгом донецького аеропорту, а з 2022 року воював у десантно-штурмовій бригаді.
- У Києві попрощалися з захисником Сергієм Ярмоленком, який у свій час був прокурором у справі Гонгадзе. Церемонія проходила на Майдані Незалежності Києві, а поховають чоловіка на Вінниччині.
- У лікарні Дніпра померла військова медикиня Ірина Казьміна – вона була хірургинею та допомагала рятувати бійців. За званням вона була старшим лейтенантом медичної служби.