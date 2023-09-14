Сергій Ярмоленко загинув під час виконання бойового завдання. На церемонію прийшли рідні, близькі та побратими Сергія.

Дивіться також Реабілітація військових – завдання суспільства: що мають зробити держава, бізнес і цивільні

Церемонія відбувалася на Майдані

У четвер, 14 вересня в останню путь проводили воїна Сергія Ярмоленка. Чоловік загинув у Донецькій області під час виконання завдання. Церемонія проходила на Майдані Незалежності у Києві.

Сергій служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва. Після цього чоловік брав участь у боях у Донецькій області як молодший лейтенант у роті вогневої підтримки. У 2022 році його нагородили президентською відзнакою "За оборону України".

До війни Сергій займався адвокатською діяльністю – зокрема, він був прокурором у справі Георгія Гонгадзе. Також Герой був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації.

Поховають Сергія Ярмоленка на Вінниччині. У чоловіка залишилася дружина та маленька донька.

Як прощалися з героєм – дивіться у галереї / фото Obozrevatel

Втрати України на війні