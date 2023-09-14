Сергій Ярмоленко загинув під час виконання бойового завдання. На церемонію прийшли рідні, близькі та побратими Сергія.
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Церемонія відбувалася на Майдані
У четвер, 14 вересня в останню путь проводили воїна Сергія Ярмоленка. Чоловік загинув у Донецькій області під час виконання завдання. Церемонія проходила на Майдані Незалежності у Києві.
Сергій служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва. Після цього чоловік брав участь у боях у Донецькій області як молодший лейтенант у роті вогневої підтримки. У 2022 році його нагородили президентською відзнакою "За оборону України".
До війни Сергій займався адвокатською діяльністю – зокрема, він був прокурором у справі Георгія Гонгадзе. Також Герой був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації.
Поховають Сергія Ярмоленка на Вінниччині. У чоловіка залишилася дружина та маленька донька.
Як прощалися з героєм – дивіться у галереї / фото Obozrevatel
Втрати України на війні
- Мережею розлетілося фото молодшого братика загиблого Героя Єгора Мухи з позивним "Грін" з Рівного. Хлопчик прийшов до стели зі світлиною 19-річного героя, сів та просто почав плакати перед фото захисника.
- На фронті загинув захисник із Кіровоградщини Максим Ніколенко, у якого було дві маленькі донечки. Він служив на посаді стрільця-санітара. Йому було всього 30 років.
- На Бердянському напрямку загинув 32-річний воїн Ігор Тригуб, який минулого року разом зі своєю родиною виїхав із тимчасово окупованої території. Чоловік героїчно загинув від російського снаряда під час бою.