Сергій Ярмоленко був юристом. Зокрема, він займався адвокатською діяльністю.

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Що відомо про загиблого воїна

Сергій Ярмоленко став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва.

Згодом Сергій брав участь у боях у Донецькій області. Він був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.

До речі, у 2022 році Сергія нагородили відзнакою президента "За оборону України".

У мирному житті чоловік займався адвокатською діяльністю, був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Також Сергій займався бігом і брав участь у благодійних марафонах.

У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька. Із захисником попрощаються на Майдані Незалежності 14 вересня та 15 вересня – у Вінниці.

Загиблий Сергій Ярмоленко / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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