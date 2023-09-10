Сергій Ярмоленко був юристом. Зокрема, він займався адвокатською діяльністю.
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Що відомо про загиблого воїна
Сергій Ярмоленко став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва.
Згодом Сергій брав участь у боях у Донецькій області. Він був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.
До речі, у 2022 році Сергія нагородили відзнакою президента "За оборону України".
У мирному житті чоловік займався адвокатською діяльністю, був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Також Сергій займався бігом і брав участь у благодійних марафонах.
У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька. Із захисником попрощаються на Майдані Незалежності 14 вересня та 15 вересня – у Вінниці.
Загиблий Сергій Ярмоленко / фото із соцмереж
Болючі втрати України
- В Одесі в останню путь 8 вересня провели Героя Бориса Чубіна. Він був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
- На фронті загинув 21-річний захисник Олександр Наумов. Боєць був командиром 2 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.
- Також на війні загинув український військовий та волонтер Євген Савельєв з позивним "Добрий". Він отримав важке поранення на фронті 28 серпня.