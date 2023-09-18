С украинским военным 18 сентября прощаются в городе Глухов Полтавской области. Известно, что Даниил Бондаренко погиб в боях у Роботиного полтора месяца назад.

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Погиб, пробивая оборону врага

32-летний защитник отдал свою жизнь 29 июля в тяжелых боях за Работино на Запорожье. Там наши военные делали все возможное и невозможное, чтобы пройти минные поля врага и прорвать его укрепленную линию обороны.

За это время родные военного надеялись, что смогут достойно его похоронить на родине. Только сейчас его останки удалось доставить домой.

Что известно о защитнике

Даниил Бондаренко родился в Глухове 7 декабря 1990 года. Он отправился защищать Украину от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения. Его мобилизовали 28 февраля 2022 года.

Известно, что он был опытным воином. У него за плечами был трехлетний контракт на службе в зоне АТО. Он был старшим солдатом, который честно и смело выполнял поставленные перед ним задачи. Служил он в механизированном батальоне гранатометчиком.

Он мужественно переносил все труднейшие испытания пехоты. А все потому, что он знал, ради чего и кого воюет: за будущее Украины и своего маленького сыночка.

Защитника в Глухове вспоминают, как сильно доброго, щедрого, а также ответственного мужчины. Говорят, он любил жизнь, а также играл за сборную города в футбол в свое временя.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Даниила Бондаренко. Низкий поклон защитнику Украины!

В Глуховском городском совете отметили, что 18 сентября в понедельник состоится прощание с героем в Трех-Анастасиевском соборе. Похоронят его на Веригинском кладбище.

Напомним, что 23 августа в Работино взвился украинский флаг. Благодаря освобождению этой разрушенной деревни нашим военным удалось открыть себе дорогу для дальнейшего наступления.