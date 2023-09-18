З українським військовим 18 вересня прощаються у місті Глухів, що на Полтавщині. Відомо, що Данило Бондаренко загинув у боях біля Роботиного півтора місяця тому.

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Загинув, пробиваючи оборону ворога

32-річний захисник віддав своє життя 29 липня у важких боях за Роботине, що на Запоріжжі. Там наші військові робили все можливе і неможливе, щоб пройти мінні поля ворога та прорвати його укріплену лінію оборони.

Упродовж цього часу рідні військового мали надію, що зможуть гідно його поховати на батьківщині. Лиш зараз його останки вдалося доправити додому.

Що відомо про захисника

Данило Бондаренко народився у Глухові 7 грудня 1990 року. Він пішов боронити Україну від російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення. Його мобілізували 28 лютого 2022 року.

Відомо, що він був досвідченим воїном. У нього за плечима був трирічний контракт на службі у зоні АТО. Він був старшим солдатом, котрий чесно та сміливо виконував завдання, поставлені перед ним. Служив він у механізованому батальйоні гранатометником.

Він мужньо переносив усі найважчі випробування піхоти. А все тому, що він знав, задля чого та кого воює: за майбутнє України та свого маленького синочка.

Захисника у Глухові згадують, як дуже доброго, щедрого, а також відповідального чоловіка. Кажуть, що він любив життя, а також грав за збірну міста у футбол свого часу.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Данила Бондаренка. Низький уклін захиснику України!

У Глухівській міській раді зазначили, що 18 вересня у понеділок відбудеться прощання з героєм у Трьох-Анастасіївському соборі. Поховають його на Веригинському кладовищі.

Нагадаємо, що 23 серпня у Роботиному замайорів український стяг. Завдяки звільненню цього зруйнованого села нашим військовим вдалося відкрити собі дорогу для подальшого наступу.