13 вересня у боях на Запоріжжі поліг Олег Філоненко з Українки Обухівського району. Тіло українського героя напередодні зустріли на його малій батьківщині.

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Загинув, захищаючи Україну

Тіло 29-річного Олега Філоненка зустріли на Київщині пізно ввечері 15 вересня. Про його загибель розповіли місцеві телеграм-канали.

"Сумна звістка прийшла до Обухівщини. На Запоріжжі 13 вересня 2023 року загинув молодий герой Олег Борисович Філоненко, наш земляк з міста Українка, який народився 19 червня 1994 року. Він віддав своє життя у боротьбі за Україну і наше спільне майбутнє. Ми вшановуємо його вічну пам'ять і висловлюємо повагу перед героєм", – йдеться у дописі.

Свій останній бій Філоненко прийняв у районі Малої Токмачки Пологівського району, що на Запоріжжі. До Обухівського району тіло захисника привезли пізно ввечері. Його земляки вийшли на дороги, щоб зустріти жалобний кортеж. Вони стояли з прапорами та квітами, щоб вшанувати полеглого захисника.

Відомо, що прощання з Олегом Філоненком відбудеться у понеділок 18 вересня. Місцеві пабліки розповідають, що заупокійна служба, а також церемонія прощання проходитиме на території церкви ікони Божої Матері "Несподівана радість" в Українці.

Він встиг небагато за своє життя. Але встиг стати щитом для всієї України, для кожного, хто сьогодні прокинувся вранці під українським небом. Приходьте віддати останню шану. Висловлюємо співчуття родині загиблого захисника. Наш сум, біль і вічна пам'ять з вами навіки. Вічна слава,

– закликають місцеві телеграм-канали.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким українського захисника. Слава Герою!

Зазначимо, що 15 вересня Україні вдалося повернути тіла ще 51 загиблого захисника. Передача полеглих військових відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.