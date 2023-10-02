Роман был добровольцем и военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады. Он пошел служить, чтобы отомстить россиянам за родную Новую Каховку.

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Что известно о погибшем бойце

Роман погиб 12 сентября в Бахмутском районе Донецкой области.

С самого начала полномасштабной войны мужчина пошел к территориальной обороне Киевской области. Впоследствии – в военкомат, чтобы попасть на фронт.

Мы жили в Софиевской Борщаговке под Киевом, а его мама с братом остались в Новой Каховке. Он был очень зол, когда узнал, что город захватили, когда зашли в Херсон. Говорил, что туда поедет увольнять. Его никто не хотел отпускать в ВСУ. Прошел год после начала войны – он сказал все, я ухожу, я больше не могу ждать. Он все-таки туда добился, пошел,

– рассказала девушка Героя Виктория.

По ее словам, Роман в мирной жизни работал в строительной компании, увлекался оружием, мотоциклами и охотой.

В июне Роман на два месяца уехал учиться на полигон, а 9 августа попал на фронт. Виктория рассказала, что перед учениями он сказал ей, что наконец-то смог попасть в ВСУ и теперь отомстит россиянам. Враг разбомбил его дом в Новой Каховке Херсонской области, обокрал, а затем затопил – после подрыва Каховской ГЭС.

В свой второй штурм Роман последовал 12 сентября. Девушка вспоминает, он всегда говорил, что нельзя прощаться, когда военные уходят. Однако в этот день Роман чувствовал, что может что-нибудь произойти.

"Мы с ним 11-го созванивались, переписывались. Он не сказать, что попрощался… Просто такие слова говорил, как прощание. Он таких слов мне почти никогда, очень редко говорил. И еще перед штурмом он собрал вещи. Все свои вещи собрал в рюкзак. Я ему говорила, чтобы он не собирал, а он все равно. Говорил, если с ним что-нибудь случится, чтобы не искали, а все было сразу на месте", – рассказала Виктория.

Также Роман написал друзьям все свои данные и просил, чтобы его тело забрали из Донецкой области. 12 сентября военные пошли в штурм и больше с ним уже не было связи.

Потом мы узнали, что они в ту же ночь выехали в Орехово-Василовку и их сразу накрыли из гранатомета, обстреливали. Они перебежали в посадку. И как только они заскочили в окопы, их обстрелял танк прямой наводкой. Там была группа, кажется, из шести человек, все шестеро там и погибли,

– рассказал друг Романа Виктор.

Роман похоронен 28 сентября в Днепре.

"Он очень хотел поехать в Крым, там, где он провел все свое детство. Очень хотел вернуться в Новую Каховку. Это были его мечты уже после того, как война началась. Рассказывал, что обязательно меня завезет в Новую Каховку, покажет мне, где жил. Очень хотел уехать в Финляндию и Норвегию. О Норвегии каждый день он говорил, очень хотел путешествовать", – добавила Виктория.

Роман погиб 12 сентября в Донецкой области / фото ТСН