Военный погиб во время атаки вражеского дрона. Имя и позывной Героя – пока неизвестны.

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Что известно о погибшем воине из Латвии

Латвийские СМИ рассказали, что смерть добровольца подтвердили его собратья. Однако власти Украины и Латвии не прокомментировали эту информацию.

Бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш отметил, что соратники погибшего воина позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и было похоронено согласно военному регламенту.

Известно, что военный служил в составе Интернационального легиона. Предварительно, он мог погибнуть тогда, когда не стало добровольца из Эстонии Танеля Криггуля.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.

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