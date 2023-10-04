Военный погиб во время атаки вражеского дрона. Имя и позывной Героя – пока неизвестны.
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Что известно о погибшем воине из Латвии
Латвийские СМИ рассказали, что смерть добровольца подтвердили его собратья. Однако власти Украины и Латвии не прокомментировали эту информацию.
Бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш отметил, что соратники погибшего воина позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и было похоронено согласно военному регламенту.
Известно, что военный служил в составе Интернационального легиона. Предварительно, он мог погибнуть тогда, когда не стало добровольца из Эстонии Танеля Криггуля.
Болезненные потери Украины на фронте: последние новости
- Напомним, что на фронте погиб украинский военный Роман Шаповал с позывным "Зяблик". Он был добровольцем и военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады.
- Также на войне погибли несколько белорусских добровольцев. Они выполняли боевое задание на Востоке.
- А в Луганской области погиб украинский военный Александр Пастух родом из Хмельницкой области. Он был командиром третьей роты второго стрелкового батальона имени Тараса Хаммера.