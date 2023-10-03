Несколько белорусов погибли в войне России против Украины. Потери подтвердили в белорусском добровольческом отряде спецназначения "Террор".

Смотрите также Успехи ВСУ под Бахмутом и Роботиным: как в сентябре изменилась линия фронта

Белорусы погибли на Востоке

О потерях соответственный канал белорусской группировки.

Вы достойно выполнили боевое задание на Востоке. К сожалению, последнее для вас. Встретимся в Валгалле, братья,

– говорилось в сообщении.

Число погибших не уточняется. Также отсутствуют какие-либо комментарии на этот счет.

Белорусские добровольцы уже не в первый раз гибнут в Украине