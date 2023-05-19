Белорусские активисты сообщили, что бойцы вели бой, когда россияне ударили по зданию, в котором находилась группа полка. Здание обрушилось.

Может заинтересовать Болезнь Лукашенко: какой диагноз у белорусского диктатора и чем ему грозит

Военные оказались под завалами

Да, четыре бойца оказались под завалами здания, не было возможности эвакуироваться. Командир группы погиб при эвакуации и прикрытии отхода группы.

К слову, 17 мая сообщали о гибель одного бойца полка Калиновского, четверо объявили пропавшими без вести.

Отмечали, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также была информация, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести.

Что известно о полке Калиновского