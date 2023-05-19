Белорусские активисты сообщили, что бойцы вели бой, когда россияне ударили по зданию, в котором находилась группа полка. Здание обрушилось.
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Военные оказались под завалами
Да, четыре бойца оказались под завалами здания, не было возможности эвакуироваться. Командир группы погиб при эвакуации и прикрытии отхода группы.
К слову, 17 мая сообщали о гибель одного бойца полка Калиновского, четверо объявили пропавшими без вести.
Отмечали, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также была информация, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести.
Что известно о полке Калиновского
- Полк имени Кастуся Калиновского – это военное формирование Вооруженных сил Украины, но оно состоит из белорусских добровольцев.
- Формирование было основано в марте 2022 года для защиты Украины, а именно – города Киева.
- В полк входят члены тактической группы "Беларусь", участники "Белого легиона", "Молодого фронта", а также другие белорусы, воевавшие в нашей стране еще с 2014 года.