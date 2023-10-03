Декілька білорусів загинули у війні Росії проти України. Втрати підтвердили у білоруському добровольчому загоні спецпризначення "Терор".
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Білоруси загинули на Сході
Про втрати повідомив відповідний канал білоруського угруповання.
Ви достойно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Зустрінемося у Валгаллі, брати,
– мовилось у повідомленні.
Кількість загиблих не уточнюється. Також відсутні будь-які коментарі з цього приводу.
Білоруські добровольці вже не вперше гинуть в Україні
- Раніше повідомляли, що під час стрілецького бою під Бахмутом, відбиваючи атаку росіян, загинули п'ятеро білоруських бійців полку Калиновського. Військові вели бій, коли росіяни вдарили по будівлі, в якій була група полку. Будівля обвалилась.
- Чотири бійці опинилися під завалами будівлі. Можливості евакуюватись не було. Командир групи загинув під час евакуації та прикриття відходу групи.
- Крім цього, 17 травня повідомляли про загибель одного бійця полку Калиновського, а ще четверо оголосили зниклими безвісти.
- Наголошували, що зниклі білоруси "точно не перебувають в полоні". Також була інформація, що кілька бійців полку зазнали поранень різного ступеня тяжкості.