Декілька білорусів загинули у війні Росії проти України. Втрати підтвердили у білоруському добровольчому загоні спецпризначення "Терор".

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Білоруси загинули на Сході

Про втрати повідомив відповідний канал білоруського угруповання.

Ви достойно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Зустрінемося у Валгаллі, брати,

– мовилось у повідомленні.

Кількість загиблих не уточнюється. Також відсутні будь-які коментарі з цього приводу.

Білоруські добровольці вже не вперше гинуть в Україні