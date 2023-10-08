Об этом сообщили в Антоновской общине. Защитник погиб на Запорожье.

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В боях за Украину погиб пулеметчик из Хмельнитчины

В бою за Украину 6 октября героически погиб житель села Севрюки, старший солдат Андрей Дмитриевич. Бойцу было всего 25 лет.

Он был старшим пулеметчиком 2 противотанкового отделения противотанкового взвода 4 батальона оперативного назначения воинской части А 3028.

Верный Военной Присяге, в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость, погиб в результате стрелкового боя и минометного обстрела противником, получив ранения, несовместимые с жизнью, в районе Запорожской области. Выражаем глубокие соболезнования и разделяем боль потери вместе с семьей погибшего защитника,

– говорится в сообщении.

О дате и времени похорон Героя обещают сообщить дополнительно.

"Вечная память Герою! Потеря непоправимая", – подытожили в Антоновской общине.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.



Андрей Дмитриевич погиб на фронте / Фото Антоновской общины

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