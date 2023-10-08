Про це повідомили в Антонівській громаді. Захисник загинув на Запоріжжі.

Зауважте "Після вибуху не подзвонили ні мені, ні подружці": дівчина у Грозі втратила батьків і бабусю

У боях за Україну загинув кулеметник з Хмельниччини

У бою за Україну 6 жовтня героїчно загинув житель села Севрюки, старший солдат Андрій Дмитревич. Бійцю було всього 25 років.

Він був старшим кулеметником 2 протитанкового відділення протитанкового взводу 4 батальйону оперативного призначення військової частини А 3028.

Вірний Військовій Присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність і стійкість, загинув внаслідок стрілецького бою та мінометного обстрілу противником, отримавши поранення, несумісні з життям, в районі Запорізької області. Висловлюємо глибокі співчуття та розділяємо біль втрати разом із родиною загиблого захисника,

– мовиться у повідомленні.

Про дату та час поховання Героя обіцяють повідомити додатково.

"Вічна пам'ять Герою! Втрата непоправна", – підсумували в Антонівській громаді.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Андрій Дмитревич загинув на фронті / Фото Антонівської громади

Варто прочитати Кого окупанти вбили своїм ударом по Грозі: імена та фото

Війна забирає найкращих