Про це повідомили в Антонівській громаді. Захисник загинув на Запоріжжі.
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У боях за Україну загинув кулеметник з Хмельниччини
У бою за Україну 6 жовтня героїчно загинув житель села Севрюки, старший солдат Андрій Дмитревич. Бійцю було всього 25 років.
Він був старшим кулеметником 2 протитанкового відділення протитанкового взводу 4 батальйону оперативного призначення військової частини А 3028.
Вірний Військовій Присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність і стійкість, загинув внаслідок стрілецького бою та мінометного обстрілу противником, отримавши поранення, несумісні з життям, в районі Запорізької області. Висловлюємо глибокі співчуття та розділяємо біль втрати разом із родиною загиблого захисника,
– мовиться у повідомленні.
Про дату та час поховання Героя обіцяють повідомити додатково.
"Вічна пам'ять Герою! Втрата непоправна", – підсумували в Антонівській громаді.
Андрій Дмитревич загинув на фронті / Фото Антонівської громади
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Війна забирає найкращих
- В боях з російськими загарбниками загинув 19-річний спортсмен Ілля Романовський. Він захоплювався кіокушинкай карате і був призером чемпіонату України. Боєць прийняв останній бій поблизу села Мала Токмачка на Запорізькому напрямку.
- Також на війні загинув доброволець із Латвії. Його вбили російські окупанти біля міста Лиман, що на Донеччині.
- На фронті в Україні загинув і громадянин Естонії Танель Кріггуль з позивним "Стінгер". Він воював у складі Інтернаціонального легіону.
- Окрім цього, у Херсоні поховали 35-річного молодшого лейтенанта Олександра Юрова із позивним "Музикант", який пішов на фронт добровольцем. У чоловіка залишилася донечка.