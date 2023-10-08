Він загинув під ворожим острів біля населеного пункту Урожайне. Поблизу селища точаться важкі бої – росіяни намагаються повернути втрачені землі.

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Трагічна втрата серед лав ЗСУ

На війні загинув 21-річний Любомир Мельничук з Рівненської області.Він був стрільцем-снайпером 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

Хлопець загинув у Донецькій області, неподалік села Урожайне, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу. Отримані травми виявилися смертельними.

Лише навесні цього року Любомир повернувся до України з Німеччини. Він отримав диплом бакалавра Рівненського державного гуманітарного університету – мав стати учителем історії. Однак доля склалася інакше. Уже 29 травня хлопець з власної волі пішов захищати Батьківщину. Любомир підписав зі Збройними Силами контракт.

Молодий хлопець поліг у боях під Урожайним / Млинівська селищна рада

Трагічні втрати в українській армії