Ігор Гребінь був військовим 79-ї ОДШБр. Він родом із села Наварія Львівського району.
Важливо Назавжди 25: у боях за Україну загинув кулеметник з Хмельниччини
Що відомо про загиблого бійця
Ігор 2000 року народження. Він закінчив Львівську академію сухопутних військ. Захисник боронив нашу державу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Хлопець служив у лавах ЗСУ у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Ігор був справжнім патріотом, доброю і щирою людиною. Він мріяв одружитися та мати щасливе сімейне життя.
Про загибель бійця стало відомо 7 жовтня.
Ігор Гребінь був військовим 79-ї ОДШБ / фото із соцмереж
Болючі втрати України
- Нещодавно у боях з російськими окупантами загинув кулеметник з Хмельниччини Андрій Дмитревич. Захисник загинув на Запоріжжі.
- На фронті загинув 21-річний Любомир Мельничук. Він навесні повернувся в Україну з-за кордону, а згодом добровільно став на захист нашої держави.
- Також на війні в Україні загинув доброволець із Латвії. Його вбили російські загарбники біля міста Лиман, що на Донеччині.