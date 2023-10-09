Ігор Гребінь був військовим 79-ї ОДШБр. Він родом із села Наварія Львівського району.

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Що відомо про загиблого бійця

Ігор 2000 року народження. Він закінчив Львівську академію сухопутних військ. Захисник боронив нашу державу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хлопець служив у лавах ЗСУ у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Ігор був справжнім патріотом, доброю і щирою людиною. Він мріяв одружитися та мати щасливе сімейне життя.

Про загибель бійця стало відомо 7 жовтня.



Ігор Гребінь був військовим 79-ї ОДШБ / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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