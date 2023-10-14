Захисник поліг у бою з окупантами на Харківщині. Його не стало під час ворожого обстрілу 11 жовтня.

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Що відомо про загиблого Героя

Ігор Татарин став на захист України у 2021 році. Він був двічі поранений, але все рівно повертався на фронт.

Відомо, що захисник 1998 року народження, родом з села Остриня Тлумацької громади.

Повний енергії та сил, мрій, надій та сподівань, він боронив українську землю та давав відсіч ворогові, разом з побратимами відстоював незалежність України та її територіальну цілісність,

– кажуть у громаді.

9 грудня 2021 року Ігор став військовим і був у гарячих точках. Після повномасштабного вторгнення Росії він знову став на захист України.

На жаль, Ігор загинув 11 жовтня під час виконання бойового завдання у районі Першотравневого Куп'янського району. Він потрапив під ворожий обстріл.

Ігор загинув на Харківщині / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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