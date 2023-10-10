Зокрема, хлопець відвойовував українську незалежність у рамках АТО. На жаль, Андрію назавжди лишилося 28 років.

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Трагічна втрата серед захисників

Під час виконання бойового завдання 8 жовтня на Чернігівщині загинув 28-річний прикордонний Андрій Юзьков.Сам хлопець народився 6 грудня 1994 року в місті Шепетівка Хмельницької області. Герой закінчив Шепетівську Гімназію №4, а одразу після цього пішов до строкової служби у Десантно-штурмові війська ЗСУ. Між 2016 та 2018 роками він брав участь в Антитерористичній операції.

Андрій був справжнім героєм, який воював за наше мирне життя, за щасливе майбутнє своєї родини, за незалежність України. Ми пам'ятатимемо його жертву та славу як Героя-Захисника, який пожертвував власним життям за нашу країну,

– зазначили у громаді, де служив Андрій.

Там додали, що мешканці висловлюють глибоке співчуття та розділяють біль втрати разом із його рідними.

Україна втратила ще одного захисника / служба Судової охорони Хмельницької області

Загиблі українські захисники