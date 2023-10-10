В частности, молодой человек отвоевывал украинскую независимость в рамках АТО. К сожалению, Андрею навсегда осталось 28 лет.
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Трагическая потеря среди защитников
Во время выполнения боевого задания 8 октября в Черниговской области погиб 28-летний пограничный Андрей Юзьков. Сам парень родился 6 декабря 1994 года в городе Шепетовка Хмельницкой области. Герой закончил Шепетовскую Гимназию №4, а сразу после этого пошел в срочную службу в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Между 2016 и 2018 годами он участвовал в антитеррористической операции.
Андрей был настоящим героем, воевавшим за нашу мирную жизнь, за счастливое будущее своей семьи, за независимость Украины. Мы будем помнить его жертву и славу как Героя-Защитника, пожертвовавшего собственной жизнью за нашу страну,
– отметили в общине, где служил Андрей.
Там добавили, что жители выражают глубокое соболезнование и разделяют боль потери вместе с его родными.
Украина потеряла еще одного защитника / служба Судебной охраны Хмельницкой области
Погибшие украинские защитники
- в Одесской области простились с воином, который погиб в боях в Херсонской области – поэтому было всего 29 лет. Он встал на защиту Украины в 21-летнем возрасте – в частности, принимал участие в боевых действиях на Востоке нашего государства в 2015 году.
- На фронте погиб украинский военный Игорь Гребинь из Львовской области, не доживший до 23-летия несколько дней. Он мечтал жениться и иметь счастливую семейную жизнь.
- На фронте погиб 21-летний стрелок из Ровенской области, который вернулся весной из Германии и уже впоследствии встал на защиту Украины. Он погиб из-за вражеских обстрелов у Урожайного.