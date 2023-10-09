29-летний защитник погиб во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении. Он был уроженцем села Владычень Болградской общины.

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Живым коридором с государственными флагами и слезами жители Болградской общины 8 октября провели в последний путь своего земляка Ивана Сайтарлы, отдавшего жизнь за Украину, ее независимость и территориальную целостность.

Он встал в защиту Украины в 21-летнем возрасте. Военный участвовал в боевых действиях на Востоке нашего государства в 2015 году. Когда началось полномасштабное вторжение, он снова взял в руки оружие, чтобы защищать Украину. С июня 2023 года Ивана считали без вести пропавшим. В настоящее время его девушка объявила сбор средств на дрон, который удалось закрыть очень быстро.

"Иван хорошо учился в школе, занимался спортом, в составе волейбольной команды неоднократно участвовал в соревнованиях разного уровня. Жители общины всегда будут помнить этого улыбающегося парня, настоящего патриота своей страны", – рассказали в горсовете.

Воздать честь мужественному защитнику Украины пришли руководители района, близкие, друзья, знакомые, боевые собратья и благодарные земляки.

Горькая грусть войны черным крылом вновь коснулась Болградской общины. Война оборвала жизнь нашего земляка, патриота, Защитника Украины Ивана Сайтарлы. Трудно найти слова развлечения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Но пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал Ивана, любил и чтил,

– отметил Болградский городской голова Сергей Димитриев.

Также со словами скорби и искренней благодарности за воспитание сына-патриота к собравшимся обратились:

заместитель председателя Болградского районного совета Владимир Романовский,

староста села Владичень Мария Игнатова,

директор Владиченского лицея Антонина Хрисова,

начальник группы МНС Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Виталий Невечеря,

глава районной общественной организации ветеранов АТО Иван Бодлев и собратья погибшего.

Похоронили воина на деревенском кладбище. Последнее уважение собрату отдали военным салютом.

"Низкий поклон Воину, перед которым мы все в неоплатном долге, слава Герою! Вечная и светлая память", – подытожили в горсовете.

Смотрите фото по прощанию с защитником / Фото Болградского городского совета

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